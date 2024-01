Maatsen besteht Dortmund-Check

Für den bevorstehenden Transfer von Ian Maatsen zu Borussia Dortmund scheint die letzte Hürde genommen. Der niederländische Abwehr-Youngster hat seinen Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht, das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Am gestrigen Dienstagabend war Maatsen bereits in Dortmund gelandet, im Laufe des heutigen Tages sollten dann alle notwendigen Untersuchungen erfolgen.

An der Strobelallee besetzt das Talent vom FC Chelsea die offene Planstelle links hinten. Nach einer enttäuschenden Hinrunde von Sommerneuzugang Ramy Bensebaini (28) sowie dem langen Ausfall von Julian Ryerson (26), der mit einer Innenbandverletzung noch eine Weile fehlen wird, bestand beim BVB dringender Bedarf auf der linken Seite.

Kaufoption über Umwege

Maatsen kommt zunächst per Leihe bis zum Saisonende aus London. Eine Kaufoption besteht zwar nicht, da der zuvor verlängerte Vertrag an der Stamford Bridge allerdings eine Ausstiegsklausel mit Gültigkeit ab Sommer besitzt, hätten die Dortmunder trotzdem Zugriff im Falle eines festen Transferwunsches. Der 19-Jährige absolvierte in der laufenden Spielzeit zwölf Premier League-Spiele und stand vergangenen Oktober bereits im Kader der niederländischen Nationalmannschaft.