BVB: Neue Details zum Maatsen-Deal

Ian Maatsen wird noch am heutigen Dienstag nach Deutschland reisen, um seinen Leihwechsel zu Borussia Dortmund abzuschließen. Laut dem ‚Telegraph‘ beläuft sich die Gebühr für den 21-Jährigen auf rund 2,3 Millionen Euro. Darüber hinaus will der FC Chelsea den bis 2025 datierten Vertrag mit dem Linksverteidiger verlängern. Eine Kaufoption besitzt der Bundesligist nicht.

Neben dem geplanten Transfer von Offensivspieler Jadon Sancho (23) will sich der BVB auf der Position des Linksverteidigers verstärken, da die Schwarz-Gelben aufgrund des Afrika-Cups in den nächsten Wochen auf Ramy Bensebaini (28) verzichten müssen. Zudem ist man in Dortmund von den Leistungen des Algeriers nicht restlos zufrieden.

Update (12:03 Uhr): Laut Fabrizio Romano verlängert Maatsen vor seiner BVB-Leihe bis 2027 bei Chelsea. Das neue Arbeitspapier soll eine ab Sommer 2024 gültige Ausstiegsklausel enthalten.