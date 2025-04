Bayer: Neues Modell bei Kossounou?

Atalanta Bergamo bekundet grundsätzliches Interesse an einem längeren Verbleib von Leihspieler Odilon Kossounou, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ will Bergamo mit Bayer Leverkusen einen neuen Preis aushandeln. Die mit der Werkself vereinbarte Kaufoption von 20 Millionen Euro für den Innenverteidiger erscheint den Italienern angesichts Kossounous verletzungsbedingter Ausfallzeit von vier Monaten zu hoch.

Vor seiner Adduktorenverletzung zu Jahresbeginn kam der 24-Jährige in insgesamt 17 Partien zum Einsatz und hinterließ bei Trainer Gian Piero Gasperini einen guten Eindruck. Kossounou könnte am kommenden Sonntag gegen den AC Mailand sein Comeback feiern und weiter Eigenwerbung betreiben. Ein weiteres Transfermodell sieht Atalanta laut dem Bericht in einer erneuten Leihe mitsamt Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen. Leverkusen hatte Kossounou 2021 für 23 Millionen Euro vom FC Brügge festverpflichtet. Fünf Millionen Euro hat Bayer bereits als Leihgebühr von Bergamo für den Abwehrspieler kassiert.