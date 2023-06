Kaufmann verlässt den KSC

Mikkel Kaufmann sucht eine neue Herausforderung. Der Angreifer verlässt den Karlsruher SC und kehrt formell zum FC Kopenhagen zurück. Dem Vernehmen nach wird der 22-Jährige aber bei einem dritten Klub anheuern. Interesse signalisierten zuletzt der VfB Stuttgart und Werder Bremen sowie weitere Bundesligisten.

Der neue Arbeitgeber muss voraussichtlich eine Ablöse von knapp über einer Million Euro nach Kopenhagen überweisen. Dort steht Kaufmann noch bis 2024 unter Vertrag. Der Angreifer kommt in der abgelaufenen Saison auf zehn Tore und acht Vorlagen in 30 Zweitliga-Einsätzen, 14 dieser Torbeteiligungen schaffte er in einer formstarken Rückrunde.

