Wenig Rotation: Die voraussichtliche BVB-Aufstellung gegen Sporting

Für Borussia Dortmund geht es nach der blamablen 0:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten in der Bundesliga am morgigen Mittwochabend in der Wohlfühl-Oase Champions League um Wiedergutmachung. Gegen Sporting Lissabon gilt es, einen deutlichen 3:0-Hinspielsieg über die Zeit zu bringen – Rotation ist für Trainer Niko Kovac jedoch keine Option.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bisher war es erst die erste Hälfte“, mahnte Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Champions League Playoff-Rückspiel, „daher erwarte ich ein hartes Spiel. Wir sind voll fokussiert und nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Daher werden wir nicht viel ändern.“

Zwar sind Ramy Bensebaini und Neuzugang Carney Chukwuemeka wieder fit und konnten in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren, für einen Platz in der Startelf reicht es für beide jedoch nicht. „Das käme zu früh. Wir haben schon den Plan, dass sie Minuten bekommen, der Ausblick geht aber eher auf die nächsten Spiele“, so der BVB-Coach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kovac möchte nicht draufhauen

Nach der peinlichen Pleite gegen den VfL Bochum wurden viele Rufe laut, die große Veränderungen und harte Maßnahmen des Trainers forderten. Davon hält der 53-Jährige jedoch nichts. Das entscheidende im Leben sei es, wieder aufzustehen, nachdem man hingefallen ist.

„Ich verstehe natürlich, dass die Leute Veränderung wollen. Als Trainer muss man versuchen, den Spielern das Selbstvertrauen zu geben. Das holt man sich im Training und durch gute Spiele. Aber es geht auch darum, dass der Spieler das Vertrauen spürt. Wir versuchen schon, gewisse Automatismen reinzubekommen. Wenn wir als Trainerteam auch noch draufhauen, ist niemandem geholfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotzdem wird es vereinzelte Änderungen geben. Auf der rechten Abwehrseite dürfte der in Bochum noch gesperrte Julian Ryerson für Niklas Süle in die Startelf zurückkehren. Für Marcel Sabitzer könnte zudem Salih Özcan auf der Doppelsechs auflaufen.

So könnte der BVB spielen