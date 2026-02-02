Karlsruhe verpflichtet Kwon

Der Karlsruher SC legt im defensiven Mittelfeld kurz vor Transferschluss nach. Wie die Badener verkünden, wechselt Hyeokkyu Kwon vom FC Nantes in die Fächerstadt. Über die konkrete Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angabe. Dem Vernehmen nach fließt keine Ablöse. „Wir freuen uns sehr, Hyeokkyu Kwon fest verpflichten zu können. Er zeichnet sich mit seiner Übersicht als Ballverteiler im Spielaufbau sowie mit seiner Größe und Athletik als zweikampfstarker Arbeiter aus. Wir sind überzeugt davon, dass Hyeokkyu Kwon unserem Spiel Stabilität verleihen wird und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt geht“, so KSC-Sportgeschäftsführer Mario Eggimann.

Der 24-Jährige war erst im Sommer für 250.000 Euro von Celtic Glasgow nach Nantes gewechselt. Für die Kanarienvögel stand Kwon zwölfmal in der Ligue 1 auf dem Feld, schaffte es jedoch in diesem Kalenderjahr nicht einmal in den Kader des Tabellen-16. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurden mir der Weg des Klubs und meine Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Hier in Karlsruhe sind top Voraussetzungen für mich, um den nächsten Schritt zu gehen und mich für die Fußball-WM im Sommer zu empfehlen“, so Kwon.