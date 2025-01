Ziyech schließt sich Al Duhail an

Al Duhail ist ein Transfercoup gelungen. Wie der katarische Klub bekanntgibt, wechselt Hakim Ziyech (31) von Galatasaray in den Wüstenstaat. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Linksfuß einen Vertrag bis zum Sommer samt Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der türkischen Metropole war Ziyech in dieser Saison nicht mehr gefragt, lediglich elf Kurzeinsätze absolvierte der Marokkaner in der laufenden Spielzeit. In seiner illustren Karriere war der Mittelfeldspieler zuvor unter anderem für Ajax Amsterdam und den FC Chelsea aktiv.