Newcastle der Favorit bei Phillips

Der Winterwechsel von Kalvin Phillips konkretisiert sich weiter. Wie ‚The Guardian‘ berichtet, kam es zu einem Treffen zwischen Manchester City und den Vertretern des Engländers. Dabei soll sich Newcastle United als Favorit auf eine Leihe des 28-Jährigen herauskristallisiert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Magpies bemühen sich auch weiterhin Juventus Turin sowie Manchester United um den Sechser. Zudem wird Phillips auch immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison kommt der 31-fache Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf lediglich zehn Pflichtspiele und strebt daher einen Vereinswechsel im Winter an.