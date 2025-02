Transfer noch möglich: Macht Barça-Flop Roque den Abflug?

Auch wenn Vitor Roque mit seinen 19 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist, entpuppt sich der junge Torjäger immer mehr als Transferflop für den FC Barcelona. Auch die Leihe zu Betis Sevilla ist nur spärlich mit Erfolgen gesegnet. Jetzt öffnet sich offenbar eine neue Tür für den Youngster.

Laut ‚UOL Esporte‘ arbeiten die Verantwortlichen von Palmeiras an einer Verpflichtung des Stürmers. Trainer Abel Ferreira wünsche sich dringend eine neue Nummer neun bis zum Ende der Transferperiode. Diese endet in Brasilien erst am 28. Februar. Ausreichend Zeit, um einen Deal mit allen Beteiligten über die Bühne zu bringen.

Budget ist vorhanden

Dem Bericht zufolge ist den Palmeiras-Bossen aber klar, dass sie für dieses Unterfangen stark auf die Mithilfe von Barça und Betis angewiesen sind. Nur wenn die Vereine sich auf eine vorzeitige Beendigung des Leihgeschäfts einigen würden, wäre eine Rückkehr nach Brasilien für Roque möglich. Und der Profi selbst müsste natürlich auch noch seinen Daumen heben.

Wirtschaftlich wäre eine Leihe mit angemessener Leihgebühr – aber womöglich auch ein fester Transfer – für Palmeiras zu stemmen. Der Klub aus São Paulo versuchte es zuletzt bei Andreas Pereira vom FC Fulham. Für den 29-Jährigen wollte man dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse locker machen.

Der Versuch lief jedoch ins Leere, ebenso wie die Bemühungen um Claudinho (28) von Al-Sadd, der sich Ende Januar für einen Wechsel für 20 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg zu den Kataris entschied.

Kredit in Sevilla verspielt?

Wettbewerbsübergreifend lief Roque in der laufenden Saison 30 Mal für Sevilla auf und erzielte dabei sieben Tore. In der Liga nahmen seine Einsatzminuten jedoch ab, da die Andalusier mit Cédric Bakambu (33) einem erfahrenen Mittelstürmer mehr Spielzeit einräumten.

Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl für Roque, der aufgrund seines jungen Alters auf viele Spielminuten angewiesen ist, um die 30 Millionen Euro Ablöse, die Barcelona 2024 für ihn zahlte, mit Verspätung doch noch zu rechtfertigen.