Lautern führt Rennen um Ould-Chikh an

Das Werben um die Gunst von Walid Ould-Chikh geht in die heiße Phase. Nach FT-Informationen besitzt der 1. FC Kaiserslautern inzwischen die besten Karten beim 24-jährigen Offensivspieler vom FC Volendam. Ein Wechsel nach Deutschland ist sehr wahrscheinlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Roten Teufeln wirbt auch der 1. FC Magdeburg seit längerem um die Gunst des Niederländers. In der vergangenen Saison wurde Ould-Chikh zum Spieler der Saison in der zweiten niederländischen Liga gewählt. Der Rechtsfuß spielte auf Leihbasis für Roda Kerkrade. In 39 Ligaspielen erzielte Ould-Chikh zwölf Tore und lieferte acht Assists. Hinzu kommen zwei Torvorlagen aus dem Landespokal.