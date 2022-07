Stindls Pläne für die Zukunft

Lars Stindl bereitet sein im Sommer 2023 auslaufender Kontrakt bei Borussia Mönchengladbach keine schlaflosen Nächte. „Meinen letzten Vertrag habe ich auch erst im Laufe der Saison verlängert, es ist alles total entspannt“, äußert sich der 33-Jährige in der ‚Rheinischen Post‘, „mit der Zeit entwickelt sich die Idee, wie es weitergehen kann. Ich muss auch an meine Familie denken. Wir fühlen uns hier wohl, sind aber auch sehr heimatbezogen Richtung Heidelberg und Karlsruhe.“

Stindl über seine Zukunftspläne: Ich habe den DFB-Lehrgang absolviert, der auf einen Trainerjob vorbereitet. Das macht mega Spaß, gerade was den Nachwuchs- und Jugendbereich betrifft. Ich habe auch schon ein bisschen hospitiert im Nachwuchsbereich Borussias.“ Zunächst wolle er aber „weiter Fußball spielen. In meinem Alter schaut man da aber nicht so weit nach vorn, sondern hört auf seinen Köper. Momentan fühle ich mich sehr gut, wenn es so bleibt im Frühjahr, dann kann ich mir gut vorstellen, weiterzumachen. [… Als Profi gehe ich davon aus, dass Borussia meine letzte Station sein wird.“