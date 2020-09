Bayer bestätigt: Havertz auf dem Weg zu Chelsea

Der FC Chelsea steht kurz vor der Verpflichtung von Kai Havertz (21). Laut ‚The Athletic‘-Journalist David Ornstein wird der Transfer des offensiven Mittelfeldspielers in den nächsten 24 Stunden finalisiert.

Beim gestrigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in der Nations League (1:1) saß Havertz 90 Minuten auf der Bank. Ein Indiz dafür, dass der offensive Mittelfeldspieler geschont wurde, um den bevorstehenden Deal durch eine mögliche Verletzung nicht noch in Gefahr zu bringen. Das Trainingscamp der DFB-Elf hat Havertz laut Ornstein am heutigen Freitagvormittag bereits verlassen.

UPDATE (12:08 Uhr): Wie Bayer Leverkusen bestätigt, ist Havertz von DFB-Team abgereist, um seinen Wechsel zu Chelsea zu finalisieren.