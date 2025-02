Bei Fiél-Aus: Macht es Dárdai erneut?

Heuert Pál Dárdai zum insgesamt vierten Mal als Cheftrainer bei Hertha BSC an? Der ‚Bild‘ zufolge ist der Ungar neben Ante Covic, ebenfalls schon als Coach bei der Hertha tätig gewesen, der wahrscheinlichste Kandidat, sollte Cristian Fiél im Anschluss an die Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (20:30 Uhr) den Hut nehmen müssen.

Fiél selbst ist unverändert zuversichtlich, dass er mit den Berlinern die Kurve bekommt. „Ich mache mir keine Gedanken, was dann passieren könnte“, so der frühere Mittelfeldspieler, der mit der Hertha momentan einen indiskutablen 13. Tabellenplatz in Liga zwei einnimmt.