Stuttgart: Woltemade hat großes Ziel

Nick Woltemade (23) möchte trotz Gerüchten um eine mögliche Nominierung von Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft die U21-Europameisterschaft im kommenden Sommer spielen. So zitiert der ‚kicker‘ U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo: „Ich weiß nicht, was Julian vorhat, aber ich glaube schon, es ist auch das Ziel von Nick, die EM zu spielen.“ Nach seinem ablösefreien Wechsel vom SV Werder Bremen zum VfB Stuttgart im vergangenen Sommer hat der Rechtsfuß sowohl im Verein als auch in der deutschen U21-Nationalmannschaft noch einmal einen echten Sprung gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Di Salvo weiter: „Obwohl er nicht von Beginn an Stammspieler war, hat Nick von Anfang an bei uns gezeigt, welche Qualitäten er hat, und sich von Spiel zu Spiel diesen Platz verdient. Ein Spieler, der in der Mannschaft auch richtig gut ankommt.“ In der laufenden Saison kommt Woltemade für den VfB Stuttgart wettbewerbsübergreifend auf bislang 24 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.