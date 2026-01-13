Real: Endrick-Klausel enthüllt

Real Madrid könnte Endricks Leihe zu Olympique Lyon kurzfristig wieder abbrechen. Bis zum 20. Januar besteht laut Fabrizio Romano die Möglichkeit, den 19-jährigen Mittelstürmer per Klausel zurück in die spanische Hauptstadt zu holen.

Entsprechende Pläne verfolge Real aber nicht, auch die Entlassung von Xabi Alonso ändere daran nichts. Bei seinem Debüt für Lyon erzielte Endrick am Sonntag im Pokalspiel gegen den OSC Lille (2:1) gleich ein Tor. Eine Kaufoption besitzen die Franzosen nicht.