Horror-Foul: Glasner rechnet mit Mateta-Ausfall

Oliver Glasner glaubt nicht daran, dass Jean-Philippe Mateta (27) direkt beim nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen wird. „Er ist jetzt im Krankenhaus und hat eine schwere Ohrverletzung, aber wir drücken die Daumen, dass es nicht zu ernst ist“, äußerte sich der Palace-Trainer nach dem 3:1-Sieg im FA Cup gegen den FC Millwall, „ich denke, dass er das Spiel in Ipswich (8. März, Anm. d. Red.) definitiv verpassen wird, aber ich hoffe, dass er für das Viertelfinale des FA-Cups Ende März, also in vier Wochen, zur Verfügung steht.“

Les supporters de Millwall chantent "laissez-le MOUR*R" après que leur gardien ait commis cette vilaine faute sur Jean-Philippe Mateta… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/zQQchszH4T — Foot Mercato (@footmercato) March 1, 2025

Mateta wurde von Millwall-Torhüter Liam Roberts mit einem Karate-Kick am Kopf getroffen und musste noch auf dem Feld beatmet werden, ehe er das Spielfeld auf einer Trage verlassen konnte. Roberts sah die rote Karte. Für einen Eklat sorgten die Millwall-Fans, die während der langen Behandlungspause des Ex-Mainzers anstimmten: „Lasst ihn sterben.“