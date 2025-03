145-Millionen-Preisschild für Isak?

Muss ein interessierter Klub im Sommer doch deutlich mehr für Alexander Isak auf den Tisch legen als die bislang gehandelten 100 Millionen Euro? ‚GiveMeSport‘ berichtet, dass der FC Liverpool ebenso wie andere Vereine umgerechnet rund 145 Millionen Euro in die Hand nehmen müsste, um den schwedischen Torjäger von Newcastle United loszueisen.

Neben den Reds bekunden der FC Barcelona, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur Interesse an dem 25-jährigen Rechtsfuß, der in der laufenden Saison bemerkenswerte 19 Treffer in 24 Ligaspielen erzielt hat. Bis 2028 ist Isaks Vertrag bei den Magpies noch datiert.