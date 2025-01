Müller scherzt über Bayern-Zukunft

Thomas Müller sieht seine ungeklärte Zukunft beim FC Bayern sehr gelassen. Im Anschluss an den gestrigen 5:0-Sieg über die TSG Hoffenheim sagte der 35-Jährige über seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag: „Es gibt natürlich Pro- und Kontra-Listen, aber alles entspannt. Ich werde da nicht so viel preisgeben, weil ich auch selbst gar nicht so viel dran denke. Es ist für mich kein enorm brisantes Thema.“

Im Anschluss scherzte der Offensivspieler in Richtung von Sportdirektor Christoph Freund: „Es ist gerade Januar – ich könnte ja bis Ende Januar verkauft werden. Wenn du noch Geld machen willst, musst du dich beeilen. Vielleicht zahlt noch jemand 500.000 Euro, irgendein Idiotenverein.“ In der laufenden Saison kann Müller auf 24 Einsätze, davon neun in der Startelf, zurückblicken. Dabei steuerte der Weltmeister von 2014 jeweils vier Treffer und vier Vorlagen bei.