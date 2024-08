EM-Teilnehmer: Wolfsburg findet Lacroix-Ersatz

Für rund 20 Millionen Euro wechselt Maxence Lacroix (24) zu Crystal Palace, zudem hat sich Moritz Jenz (25) dem FSV Mainz 05 per Leihe angeschlossen. Die Lücke in der Innenverteidigung des VfL Wolfsburg soll nun ein slowakischer Nationalspieler füllen.

Nach Informationen von Fabrizio Romano kommt Denis Vavro (28) in die Autostadt. Mit dessen Klub, dem FC Kopenhagen habe sich Wolfsburg auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt. In Kürze soll und muss der Medizincheck über die Bühne gehen – in rund zwei Stunden schließt das deutsche Transferfenster.

In Dänemark steht Vavro bis 2026 unter Vertrag. Kopenhagen hatte den 1,89 Meter großen Rechtsfuß vor zweieinhalb Jahren von Lazio Rom geholt. In diesem Sommer nahm der Abwehrmann mit der Slowakei an der EM teil, wo im Achtelfinale gegen England Schluss war.