Söyüncü: Spur nach Madrid

Atlético Madrid hat weiterhin Caglar Söyüncü auf dem Zettel. Wie die ‚as‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos erneut nach dem Innenverteidiger von Leicester City erkundigt. Türkische Medien berichten sogar von einer Wechselvereinbarung für den nächsten Sommer.

Söyüncüs Vertrag bei den Foxes läuft zum Saisonende aus. Der 26-Jährige könnte also im Winter für eine kleine Ablöse oder im Sommer ablösefrei zu haben sein. Atlético war schon in der Vergangenheit am Ex-Freiburger dran. 2018 wollten die Colchoneros aber keine 20 Millionen Euro investieren.