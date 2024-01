„Unangenehme Momente“: Yidiz-Berater schießt gegen Bayern

Der Berater von Toptalent Kenan Yildiz macht dem FC Bayern Vorwürfe über den Umgang mit seinem ehemaligen Eigengewächs. Im Gespräch mit ‚Sky‘ sagt Hector Peris von der Agentur Leaderbrock: „Wir wollen hier nicht ins Detail gehen, aber während Kenans Aufenthalt bei Bayern gab es unangenehme Momente. Es gab Leute, die ihn, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig fördern wollten. […] Kenan hat schwierige Zeiten durchgemacht, und all das hat dazu geführt, dass einige Leute den Verein danach verlassen haben.“ Wie auch Yildiz, der im Sommer 2022 in die Nachwuchsabteilung von Juventus Turin wechselte.

Peris betont allerdings: „Was aber wichtig zu erwähnen ist: Bayern wollte Kenan behalten, Marco Neppe und Hasan Salihamidzic haben versucht, mit ihm zu verlängern. […] Es war ein Problem des Timings und der Umgangsform, aber wenn Bayern eine Chance hatte, Kenan zu halten, dann nur dank Neppe und Hasan.“ Yildiz hat bei Juve mittlerweile den Durchbruch bei den Profis geschafft. Bei den Bianconeri kommt der 18-jährige Offensivspieler derzeit richtig in Fahrt. Zuletzt erzielte der türkische Nationalspieler in der Coppa Italia zwei Treffer in Serie. Für die Juve-Profis absolvierte Yildiz elf Pflichtspiele.