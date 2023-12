Leipzig: Elmas günstiger als gedacht?

RB Leipzig hat für Neuzugang Eljif Elmas (24) offenbar nicht ganz so tief in die Tasche gegriffen wie angenommen. Laut der ‚Bild‘ fließen 23 Millionen Euro und keine Nachzahlungen für den offensiven Mittelfeldspieler an die SSC Neapel. Zuletzt war von 24 Millionen plus Boni die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Elmas soll zur Rückrunde den Kaderplatz von Emil Forsberg (32) einnehmen, der konzernintern zu RB New York übersiedelt. Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder sagt der ‚Bild‘: „Eljif ist ein junger aber gestandener Spieler, der viel Qualität mitbringt und das Profil ausfüllt, welches wir gesucht haben.“