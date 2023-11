Der Nächste bitte: Real verlängert mit Rodrygo

Nach der Vertragsverlängerung von Vinicius Junior stattet Real Madrid einen weiteren Stammspieler mit einem neuen Arbeitspapier aus. Die Königlichen vermelden offiziell, dass Offensiv-Partner Rodrygo ebenfalls einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben hat.

Zudem geht die neue Vereinbarung mit einer Gehaltserhöhung einher. Gleichzeitig wird die Ausstiegsklausel dem Vernehmen nach auf über eine Milliarde Euro angehoben.

Rodrygo hat sich bei Real zu einer festen Größe etabliert. Seit seiner Ankunft 2019, damals überwiesen die Madrilenen 45 Millionen Euro an den FC Santos, hat sich der 22-jährige Brasilianer bereits 179 Mal das weiße Trikot übergestreift. In der laufenden Spielzeit kam Rodrygo in allen 14 möglichen Partien zum Einsatz, sammelte allerdings erst drei direkte Torbeteiligungen.

Langfristige Kaderplanung

Auf den 18-fachen Nationalspieler sollen weitere Leistungsträger folgen. Auch Innenverteidiger Éder Militão sowie die im Mittelfeld flexibel einsetzbaren Eduardo Camavinga und Federico Valverde sollen bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben haben. Eine offizielle Verkündung erfolgt wohl in Kürze.