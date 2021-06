Zulj verlässt Bochum

FT berichtete bereits Ende März vom Angebot des al-Nasr Sports Club aus Dubai für Robert Zulj. Mittlerweile steht der Wechsel des Mittelfeldspielers in die Wüste unmittelbar bevor. Dies berichten die ‚Bild‘ und der ‚kicker‘ unisono. Noch am heutigen Mittwoch könnte der Transfer offiziell verkündet werden. Nach FT-Infos erhält jedoch nicht al-Nasr den Zuschlag, sondern Ittihad Kalba.

Ausschlaggebend für den Wechsel sind wohl monetäre Argumente. Während Zulj in Bochum rund eine Million Euro pro Saison verdienen könnte, winkt in Dubai das doppelte Gehalt. Der VfL dagegen verliert den Eckpfeiler fast ablösefrei. Für festgeschriebene 350.000 Euro kann der 29-jährige Österreicher den Revierklub verlassen.

Zulj war in Bochum maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt und hinterlässt eine große Lücke. 15 Tore und 15 Assists gelangen ihm in der abgelaufenen Meister-Saison.