Unklare Zukunft: Rolfes spricht Alonso-Machtwort

Kaum eine Traineraktie ist derzeit so heiß wie Xabi Alonso. Spätestens seit seinem Double-Gewinn mit Bayer Leverkusen ist der Spanier in aller Munde. Durch seine Leistungen wird der ehemalige Mittelfeldstratege immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Alonso selbst lässt sich gerade im Hinblick auf kommende Saison dabei noch nicht in die Karten schauen.

Laut Sportchef Simon Rolfes müssen sich die Anhänger aber keine Sorgen machen. „Nein, er bleibt. Es gibt ja nichts anderes. Er hat ja gesagt, dass es nichts gibt. Er hat einen Vertrag bei uns“, betonte Rolfes nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum in der Interview-Zone. Auch für die kommende Spielzeit stecke man schon in den Planungen: „Bei allen Gesprächen, die wir für diese Saison und auch für die nächste miteinander führen und auch bei allen Planungen sind wir im engen Austausch. Das ist die Situation.“

Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft derweil noch bis 2026. Insbesondere Real Madrid wird immer wieder mit dem 43-Jährigen in Verbindung gebracht. Geht es nach Rolfes, dürfen sich die Fans der Werkself aber noch mindestens eine weitere Saison am Spielstil des Basken erfreuen.