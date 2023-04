Berisha-Kauf: „Werden es rechtzeitig tun“

Der FC Augsburg wird von der Kaufoption für Leihstürmer Mergim Berisha (24) Gebrauch machen. „Wir werden es […] rechtzeitig tun“, kündigt Geschäftsführer Sport Stefan Reuter in der ‚Augsburger Allgemeinen‘ an. Vier Millionen Euro fließen dann an Fenerbahce.

In 19 FCA-Spielen hat Berisha acht Tore erzielt und vier vorgelegt, damit womöglich auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt. Reuter erklärt: „Das ist wie immer bei uns: Wenn etwas Außergewöhnliches kommt und der Spieler den nächsten Schritt machen möchte, werden wir uns damit beschäftigen.“

