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Bayer verhandelt Moreira-Transfer

Bayer Leverkusen steht vor der Verpflichtung von Supertalent Kennet Eichhorn. Ein weiteres Juwel soll bald folgen.

von Santi Aouna - Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Afonso Moreira jubelt ausgelassen @Maxppp

Simon Rolfes bastelt am Kader für die neue Saison. Dabei hat es der Sportchef von Bayer Leverkusen neben Kennet Eichhorn (16) auch auf Afonso Moreira abgesehen. Laut FT-Infos führt die Werkself aktuell Gespräche mit Olympique Lyon über einen Transfer des 21-jährigen Linksaußen.

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Moreira ist einer der Senkrechtstarter der vergangenen Ligue 1-Saison. In 37 Pflichtspielen sammelte der portugiesische U21-Nationalspieler 19 Scorerpunkte. Sein Vertrag bei OL läuft noch bis 2029, erst vor einem Jahr war er für zwei Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon gekommen.

Neben Leverkusen haben auch Manchester United und Atlético Madrid Interesse an Moreira. Die heißeste Spur führt aktuell aber an den Rhein. Dort steht Rolfes für diesen Sommer ein Transferbudget von 60 Millionen Euro zur Verfügung, das durch Spielerverkäufe noch anwachsen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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