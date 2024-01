VfB tütet nächste Verlängerung ein

Der VfB Stuttgart kann einen Haken hinter eine weitere Personalie setzen. ‚Sky‘ berichtet, dass Pascal Stenzel im Schwabenland mit einem neuen bis 2026 datierten Kontrakt ausgestattet wird. Alle Papiere seien bereits unterschrieben, die offizielle Verkündung dürfte dementsprechend zeitnah erfolgen.

Stenzels aktueller Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. In der laufenden Saison hat der 27-jährige Rechtsverteidiger beim Überraschungsteam aus der Bundesliga vermehrt den Vorzug erhalten und stand elfmal in der Startelf. Mit Offensivspieler Enzo Millot (21/2028) und Kapitän Waldemar Anton (27/2027) haben in den vergangenen Tagen bereits zwei Leistungsträger verlängert.