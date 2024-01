VfB: Stenzel bleibt an Bord

Der VfB Stuttgart liefert aktuell nicht nur auf dem Platz ab. Die Schwaben verkünden die Vertragsverlängerung mit Pascal Stenzel (27) offiziell. Der Rechtsverteidiger verlängert bis 2026. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betont: „Pascal Stenzel gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader und ist für uns bis hinein in die Kabine eine wichtige Größe. Ihn verbindet viel mit Stuttgart und der Region und der VfB ist für Pascal eine sehr persönliche Angelegenheit.“

Stenzel erhält beim Überraschungsteam aus der Bundesliga trotz starker Konkurrenz auf seiner Position vermehrt den Vorzug. Der ehemalige U-Nationalspieler kommt bislang auf zwölf Einsätze in Deutschlands Oberhaus, stand dabei elfmal in der Anfangsformation (drei Vorlagen). Stenzel fühlt sich „sehr wohl hier, der VfB ist inzwischen meine längste Station im Profifußball. Ich bin froh, Teil des Vereins zu sein und freue mich, dass es weitergeht. Auch wenn das letzte Spiel gegen Mönchengladbach alles andere als erhofft verlaufen ist, haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Daran wollen wir in den kommenden Wochen anknüpfen.“ Mit Offensivspieler Enzo Millot (21/2028) und Kapitän Waldemar Anton (27/2027) hat der VfB bereits zwei Stammspieler langfristig gebunden. Die Verlängerung mit Flügelflitzer Chris Führich (26) steht noch aus.