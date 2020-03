Bartomeu: „Bei Neymar weiß man nie“

Josep Maria Bartomeu will eine Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona im Sommer nicht ausschließen. „Bei Neymar weiß man nie. Aber es ist nichts geplant“, so die Worte des Barça-Präsidenten laut der ‚Sport‘. Der brasilianische Nationalspieler hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass er gerne wieder für die Blaugrana auflaufen würde. Gleichzeitig ist aber noch ein Rechtsstreit mit dem Ex-Arbeitgeber wegen ausstehender Zahlungen im Gange.

Neymars Kontrakt bei Paris St. Germain läuft 2022 aus. Dem Vernehmen nach würde der französische Serienmeister den 28-Jährigen im Sommer gegen eine Ablöse in Höhe von 180 Millionen Euro ziehen lassen. Ob Barcelona so tief in die Tasche greifen kann und will, bleibt abzuwarten.