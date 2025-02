Barça: Spur zu Díaz wird heißer

Bei der Suche nach einem Flügelspieler für den FC Barcelona führt eine alte Spur erneut zum FC Liverpool. Denn laut ‚as‘ priorisiert Barça-Sportdirektor Deco, mit Luis Díaz (28) für den kommenden Sommer einen abschlussstarken Flügelspieler zu holen. Die Katalanen wurden in der Vergangenheit schon häufiger mit dem Kolumbianer in Verbindung gebracht. Durch die Erhöhung der Kaderkostengrenze ist die Realisierbarkeit des Transfers jedoch realistischer denn je.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Dienstag erhielten die Blaugrana die Nachricht, dass das Gehaltsbudget um 37 Millionen Euro angehoben wurde, was die Registrierung neuer Spieler wieder erleichtert. „Zudem kehrte Barcelona kürzlich zur Eins-zu-Eins-Regel zurück, die im Sommer mehr Spielraum für Transfers ermöglichen dürfte. Transfers und Registrierungen waren aufgrund der angespannten finanziellen Situation lange ein schwieriges Unterfangen. Nun geht Barcelona bei Luis Díaz auf Angriff. Dessen Vertrag in Liverpool ist zwar noch bis 2027 gültig, eine weitere Verlängerung bei den Reds ist dem Vernehmen nach aber nicht in Planung.