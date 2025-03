Trotz Milan-Krise: Conceição träumt von CL-Sieg

Sérgio Conceição hat mit dem AC Mailand große Ziele. Am Rande eines Fußballkongresses in Coimbra erklärte der portugiesische Trainer den anwesenden Journalisten: „ Ich träume und strebe danach, die Champions League zu gewinnen, und deshalb habe ich mich für meinen aktuellen Verein entschieden. Es ist ein historischer Verein, der mir die Möglichkeit geben kann, einem der Ziele näher zu kommen, die ich mir für meine Karriere gesetzt habe, nachdem ich in Portugal so viel gewonnen habe.“ Der 50-Jährige hat die Mailänder erst im vergangenen Dezember für seinen Landsmann Paulo Fonseca übernommen und besitzt bei den Italienern noch einen Vertrag bis 2026.

Conceição konnte seitdem nur sechs seiner zwölf Serie A-Spiele gewinnen, dazu kommt das bittere Ausscheiden in der Champions-League gegen Feyenoord Rotterdam (0:1/1:1). Mit aktuell 47 Punkten steht die AC in der Liga auf dem neunten Platz und hat sechs Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Die sportliche Situation begründete Conceição mit dem vollen Spielplan: „In 30 Tagen haben wir neun Spiele gespielt. Wir hatten keine Zeit zum Trainieren, was extrem kompliziert ist. Das bedeutet, dass ich keine großen Chancen hatte, in der Mannschaft meinen starken Eindruck zu hinterlassen.“ Der Stuhl des Trainers wackelt aktuell gewaltig, erste Nachfolger werden bereits gehandelt.