Chiesas Stotterstart bei Liverpool

Federico Chiesa muss sich weiter an die Mannschaft und den Spielstil vom FC Liverpool gewöhnen. Trainer Arne Slot zeigte sich zufrieden mit dem Neuzugang nach dem Spiel im League Cup gegen West Ham, warb auf der Pressekonferenz aber für Geduld mit dem 26-jährigen Italiener: „Er hat kaum gespielt die letzten Monate, deswegen ist es wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Er hat heute hart gearbeitet und es war schön zu sehen, wie fit er bereits ist. Es ist normal, dass Chiesa noch nicht alles zeigen konnte, was in ihm steckt. Er muss sich weiterhin an seine Mitspieler und unseren Spielstil gewöhnen.“

Chiesa war im Sommer nach vier Jahren bei Juventus Turin für zwölf Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt. Beim gestrigen 5:1-Sieg gegen West Ham stand der Flügelspieler zum ersten Mal in der Startelf und konnte eine Vorlage beisteuern. Zuvor wurde er je einmal in der Premier League und in der Champions League eingewechselt, kam dort zusammengerechnet aber nur auf acht Spielminuten.