Im Winter: PSG beschäftigte sich mit Asencio

Paris St. Germain wollte Raúl Asencio im vergangenen Winter an die Seine locken. Laut dem spanischen Portal ‚Relevo‘ hatte PSG den Innenverteidiger von Real Madrid schon länger im Auge, nahm aber aufgrund der 50 Millionen Euro teuren Kaufoption Abstand von einer Verpflichtung. Dabei wollte der französische Meister die Situation des 22-Jährigen ausnutzen, der damals wie heute noch über seinen Vertrag als Castilla-Spieler verfügt.

Doch auf Spielerseite gibt es keinerlei Abgangsgedanken. Angesichts der Leistungen des Spielers ist es wahrscheinlich, dass Real seinem Innenverteidiger demnächst den per Klausel für aufstrebende Jugendspieler vorgesehenen Fünfjahresvertrag unterbreitet. Dann wird Asencio auch in Zukunft eine große Rolle in der Verteidigung des spanischen Tabellenführers spielen. Seit Ende Oktober zählt der Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Stammpersonal beim amtierenden Champions League-Sieger.