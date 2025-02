TV-Experte oder BVB-Berater? Entscheidung bei Sammer

Vor rund zwei Wochen unterlag Borussia Dortmund beim FC Bologna mit 1:2 in der Champions League. Im Anschluss an das Spiel wetterte Matthias Sammer in seiner Rolle als TV-Experte bei ‚Amazon Prime‘: „Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung.“ Es war der Startschuss eines echten Bebens in der schwarz-gelben Führungsetage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit der Niederlage in Bologna musste nicht nur Trainer Nuri Sahin seine Koffer packen, auch der Technische Direktor Sven Mislintat wurde am gestrigen Donnerstag entlassen. Darüber hinaus stellte Geschäftsführer Sport Lars Ricken Vereinsberater Sammer ein Ultimatum: Entweder er verzichtet auf einen TV-Experten-Einsatz bei BVB-Spielen oder der Vertrag als Berater wird aufgelöst.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Sammer nun eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Laut dem Boulevardblatt hat sich der 57-Jährige für seine Tätigkeit als Berater entschieden. Demzufolge wird er im anstehenden Champions League-Auswärtsspiel der Borussia gegen Sporting Lissabon am kommenden Dienstag (21 Uhr) nicht als TV-Experte zum Einsatz kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurios: Der ‚Bild‘ zufolge wird er allerdings auch nicht mit der BVB-Delegation nach Portugal reisen. Auf Nachfrage von ‚Sky‘ teilt der BVB mit, dass Sammer ohnehin nur selten mit zu Auswärtsspielen in der Königsklasse gereist ist, wenn er nicht als Experte tätig war.