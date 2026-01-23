Kehrtwende bei Mainoo?

Der Sommerabgang von Casemiro (33) scheint Kobbie Mainoo (20) wieder eine langfristige Perspektive bei Manchester United zu ermöglichen. Laut ‚Sky Sports‘ denken die Red Devis darüber nach, mit dem Eigengewächs inklusive Gehaltserhöhung über 2027 hinaus zu verlängern. Gespräche mit der Spielerseite sollen bereits stattgefunden haben.

Mainoo kommt in der laufenden Spielzeit nur sporadisch zum Einsatz, Gerüchte um einen möglichen Wechsel rissen in den vergangenen Monaten nicht ab. Interesse an dem englischen Mittelfeldspieler wurde neben der SSC Neapel auch dem FC Bayern nachgesagt.