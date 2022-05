Aston Villa kündigt Carlos-Transfer an

Aston Villa holt hochkarätige Verstärkung für die Abwehr-Zentrale an Bord. Vom FC Sevilla wechselt der 29-jährige Diego Carlos vorbehaltlich weniger Details zu den Villans. Zwischen den beiden Klubs bestehe Einigkeit, geben die Engländer offiziell bekannt. Die Höhe der Ablöse lässt der Klub allerdings offen.

In den kommenden Stunden wird sich Carlos auf den Weg nach Birmingham machen, um den Medizincheck zu absolvieren. Im Anschluss erfolgt die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.