Chelsea schnappt sich Millionen-Talent

Der FC Chelsea hat den nächsten Neuzugang eingetütet. Vom brasilianischen Erstligisten FC Santos wechselt Deivid Washington an die Stamford Bridge. Bei den Blues unterschreibt das 18-jährige Sturmjuwel einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Es sollen 15 Millionen Euro Ablöse fließen, die Summe kann durch etwaige Boni um weitere fünf Millionen steigen.

Washington kann in der Offensive sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum eingesetzt werden. Der Rechtsfuß gab im April dieses Jahres bei Santos sein Profidebüt. Bisher stehen zwei Treffer in 16 Pflichtspielen zu Buche. Mit der Verpflichtung des brasilianischen Youngsters steigen Chelseas Transferausgaben auf 400 Millionen Euro alleine in diesem Sommer. Dem gegenüber stehen Einnahmen von 250 Millionen Euro.