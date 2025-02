Bericht: Feyenoord arbeitet an van Persie-Verpflichtung

Feyenoord Rotterdam hat mit Robin van Persie einen neuen Topkandidaten für den Cheftrainerposten im Visier. Wie das vereinsnahe Portal ‚1908.nl‘ berichtet, hat Feyenoord Kontakt zur Berateragentur des 41-Jährigen aufgenommen, der seit Sommer den SC Heerenveen trainiert und entsprechend eine Ablöse kostet. Als Assistent soll René Hake an Bord kommen, der wie van Persie von der Sports Entertainment Group vertreten wird und bis zuletzt bei Manchester United als Co-Trainer gearbeitet hatte. Für van Persie wäre der Wechsel zu Feyenoord die Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer hatte im Anschluss an sein letztes Karrierejahr bei den Rot-Weißen als Jugend- und Techniktrainer weitergearbeitet, ehe es im vergangenen Sommer zu Heerenveen ging. Bei Feyenoord soll van Persie den vor rund einer Woche entlassenen Brian Priske ersetzen. Grund für die Trennung vom Dänen waren vor allem die durchwachsenen Ergebnisse in der Eredivisie. Dort belegt der amtierende Pokalsieger nur Platz vier und weist satte 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam auf. In der Champions League hat Feyenoord dank des gestrigen 1:1 gegen den AC Mailand das Ticket für die K.o.-Phase gelöst.