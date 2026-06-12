VfB & Eintracht im Schnäppchen-Duell

Mit Neuverpflichtungen aus der Ligue 1 lagen die Manager der Bundesligisten in der Vergangenheit oft richtig. Viele Spieler aus Frankreich schafften hierzulande den Durchbruch. Bilal Nadir könnte sich in den illustren Kreis einreihen. Der Mittelfeldspieler von Olympique Marseille hat das Interesse zweier deutscher Klubs geweckt.

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Nach FT-Informationen steht der 22-jährige Marokkaner bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart auf dem Zettel. Die beiden Bundesliga-Vereine bemühen sich um seine Verpflichtung und verfolgen die Entwicklung des Linksfußes schon seit Monaten sehr genau. Dass sein Vertrag in Marseille Ende Juni ausläuft, macht den jungen Mittelfeldmotor noch interessanter.

Nadir selbst kann sich einen Wechsel nach Deutschland gut vorstellen. Der Achter hat die Bundesliga sogar als favorisiertes Ziel auserkoren. Eine Vertragsverlängerung des technisch versierten Profis im Stade Vélodrome ist momentan äußerst unwahrscheinlich.