Motta zeigt Top-Klub die kalte Schulter

Thiago Motta erteilt der SSC Neapel eine Absage. „Motta kennt seine Zukunft noch nicht, aber sie wird sicher nicht bei Napoli sein. Der Trainer von Bologna würde nicht nach Napoli kommen, selbst wenn De Laurentiis (Präsident der SSC Neapel, Anm. d. Red.) ihm Zirkzee und Calafiori kaufen würde. Er hat andere Pläne für seine Zukunft“, stellte Dario Canovi, Mottas Agent, gegenüber dem Radiosender ‚Kiss Kiss Napoli‘ klar.

Der ehemalige Inter-Spieler steht seit September 2022 an der Seitenlinie des FC Bologna. Unter der Führung von Motta liegt der Klub in 60 Pflichtspielen bei einem Punkteschnitt von 1,60 pro Partie. Dank starker Leistungen in dieser Saison steht der Serie A-Klub auf dem sechsten Tabellenplatz, Napoli hingegen nur auf dem siebten Rang.