Stuttgart gibt Dias ab

Die Zeit von Gil Dias beim VfB Stuttgart ist endgültig beendet. Der Flügelstürmer wechselt fest zum FC Famalicão. Beim portugiesischen Erstligisten erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Schon in der vergangenen Saison weilte Dias nicht mehr im Schwabenland. Per Leihe schloss sich der Linksfuß Legia Warschau in der Ekstraklasa an. Für den polnischen Spitzenverein lief Dias zwar in 24 Pflichtspielen auf, eine Torbeteiligung blieb jedoch aus.