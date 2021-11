„Ekelhaft“: Bale-Berater schimpft über Real-Fans

Jonathan Barnett lässt kein gutes Haar an den Anhängern von Real Madrid. „Es ist egal. Mich kümmert es nicht, was die Fans von Real Madrid denken, warum sollte es? Ich finde, sie waren ekelhaft zu Gareth Bale. Er hat dort alles gewonnen und sie waren gemein zu ihm“, so Bales Berater laut ‚Cuatro‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Agenten zufolge belastet das komplizierte Verhältnis zu den Fans keineswegs die Beziehung zum Verein: „Er liebt Real Madrid und seine Beziehung zu Carlo Ancelotti ist fantastisch. Es geht ihm gut. Leider hat er sich wieder verletzt, aber er wird sich erholen. Er wird bald wieder spielen.“ Zum Saisonende läuft der Vertrag des 32-jährigen Walisers aus. Dann werden sich die Wege trennen.