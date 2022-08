Nächster Bundesligist will Zirkzee

Vor wenigen Tagen soll der VfB Stuttgart das Interesse an Joshua Zirkzee offiziell an den FC Bayern übermittelt haben. Was die Schwaben bei diesem Telefonat zu hören bekamen, kann ihnen aber nicht gefallen haben. Der Niederländer stehe zwar zum Verkauf, die Forderung des Rekordmeisters belaufe sich aber auf 20 Millionen Euro.

Eine stolze Summe, nicht nur für den VfB. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich auch Borussia Mönchengladbach mit Zirkzee. In Stuttgart wird nach wie vor mit einem Abschied von Sasa Kalajdzic (25) gerechnet. Am Niederrhein ist es Marcus Thuram (25), dessen Wechsel bis Ende des Monats erwartet wird.

Zirkzee präferiert Bundesliga-Wechsel

Laut dem Bezahlsender zeigen auch „mehrere Klubs aus Italien und aus der Premier League“ Interesse am 21-jährigen Mittelstürmer. Darüber hinaus ist das Interesse von PSV Eindhoven verbrieft. Zirkzee selbst will aber in der Bundesliga bleiben. Die enggültige Entscheidung könnte in der kommenden Wochen anstehen.

Ungeachtet der horrenden Ablöseforderung wollen die Bayern wohl nicht endgültig den Zugriff auf den elffachen niederländischen U21-Nationalspieler verlieren. Nach ‚Sport Bild‘-Informationen bestehe man an der Säbener Straße auf eine Rückkaufoption.