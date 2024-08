Wolfsburg: Erneute Anfrage für Lacroix

Ein alter Bekannter erkundigt sich erneut beim VfL Wolfsburg wegen Maxence Lacroix. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das Interesse von Crystal Palace am Innenverteidiger der Niedersachsen wieder aufgeflammt. Der Klub von Ex-Wölfe-Trainer Oliver Glasner möchte den Franzosen noch in diesem Transferfenster verpflichten.

Seit einiger Zeit ranken sich Abwanderungsgerüchte um den 24-Jährigen, dessen Vertrag in Wolfsburg im kommenden Sommer ausläuft. Einen ablösefreien Abgang des Defensivspielers möchte der VfL verhindern. Neben dem Premier League-Klub signalisierten in den vergangenen Monaten auch der AC Mailand, der FC Liverpool, Juventus Turin und Paris St. Germain loses Interesse an Lacroix. Ein offizielles Angebot ging allerdings noch nicht bei den Wölfen ein.