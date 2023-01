Medizincheck: Leipzig holt Nachwuchstalent Bungi

RB Leipzig steht vor der Verpflichtung von Joyeux Masanka Bungi (16). Wie Journalist Sacha Tavolieri von ‚RMC Sport‘ berichtet, absolviert das Defensivtalent vom KRC Genk zur Stunde den Medizincheck in der Messestadt. Bei den Bullen soll er einen bis Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bungi kommt vornehmlich auf der linken Verteidigerposition zum Einsatz und gilt in seiner Heimat Belgien als großes Talent. Beachtlich: In der UEFA Youth League (U 19-Spielklasse) saß er bereits einmal auf der Bank. In Leipzig dürfte er angesichts seines zarten Alters behutsam an den Profibereich herangeführt werden.

Lese-Tipp

Haidara-Gerüchte: Rose spricht Klartext