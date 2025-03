Bundesliga-Angebote: Bernardos große Auswahl

Der Abgang von Bernardo vom VfL Bochum wird immer wahrscheinlicher. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Brasilianer eine Menge Angebote vorliegen. Neben Union Berlin und dem VfL Wolfsburg sind auch der FC Villarreal, Leicester City und CA Osasuna am Innenverteidiger interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell habe der 29-Jährige eine Verlängerung bei Bochum abgelehnt, somit wäre er am Ende der Spielzeit – unabhängig davon, ob der VfL absteigt oder nicht – ablösefrei zu haben. Auch Borussia Mönchengladbach zeigte in der jüngeren Vergangenheit Interesse am ehemaligen Leipziger, der seit Sommer 2023 im Ruhrgebiet spielt.