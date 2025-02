Bayern verpflichtet brasilianisches Talent

Der FC Bayern verstärkt die eigene Jugendabteilung mit Maycon Cardozo. Bislang spielte der 16-jährige Brasilianer im sogenannten World Squad des Rekordmeisters. Dort wusste er so zu überzeugen, dass man ihn nun mit einem Jugendvertrag bis 2027 ausstattet und in die reguläre U17 der Bayern eingliedert.

Im April 2024 kam der offensive Mittelfeldspieler aus Bangkok an die Säbener Straße. Sein Vater Douglas Cardozo war lange Zeit als Profi in Thailand aktiv und startete anschließend eine Trainerkarriere. Zuletzt trainierte er den Kanchanaburi Power FC in der dortigen zweiten Liga.