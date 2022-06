St. Pauli mit Interesse an Malone

Der FC St. Pauli plant offenbar, die Offensive zu verstärken. Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der Kiezklub mit Maurice Malone. Bis 2024 steht der 21-Jährige noch beim FC Augsburg unter Vertrag, in der vergangenen Saison spielte der Angreifer allerdings auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim.

An der Brenz gelangen Malone nur zwei Treffer in 20 Zweitligaspielen. Durch die Abgänge von Simon Makienok (unbekannt), Maximilian Dittgen (FC Ingolstadt) und Guido Burgstaller (Rapid Wien) sowie den potenziellen Verkauf von Daniel-Kofi Kyereh muss St. Pauli für die kommende Saison in der Offensive nachlegen.