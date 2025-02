Champions League: City lässt Neuzugang zu Hause

Manchester City wird die Champions League-Playoffs ohne Neuzugang Vitor Reis bestreiten. Wie der amtierende englische Meister offiziell mitteilt, ist der 19-jährige Innenverteidiger nicht Teil der 22-köpfigen A-Liste. Die Neuzugänge Omar Marmoush (26), Abdukodir Khusanov (20) und Nico González (23) dürfen sich hingegen über eine nachträgliche Nominierung freuen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Playoffs erwartet City ein echtes Giganten-Duell. Am 11. Februar (21 Uhr) geht es im Etihad Stadium gegen Real Madrid, das Rückspiel in der spanischen Hauptstadt findet am 19. Februar (21 Uhr) statt. Die Liga-Phase hatten die Skyblues auf einem enttäuschenden 22. Platz abgeschlossen.